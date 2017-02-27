لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وفقد 19 آخرون بعد هطول أمطار غزيرة على تشيلي خلال مطلع الأسبوع مما تسبب في انهيارات طينية وانقطاع المياه في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وقالت خدمات الطوارئ في وقت متأخر أمس إن هطول الأمطار تسبب في فيضان الأنهار في الوديان الجبلية بالقرب من العاصمة سانتياغو مما أدى إلى محاصرة 373 شخصا.

وقالت شركة مياه العاصمة إن إمدادات مياه الشرب لأكثر من مليون أسرة في سانتياغو تأثرت.

وفي تغريدة على «تويتر» قالت الرئيسة ميشيل باشيليت «تعمل فرق الطوارئ على الأرض للوصول إلى الأشخاص المحاصرين ومن أجل إعادة إمدادات المياه».