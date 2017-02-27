قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إن المملكة العربية السعودية تقف بكل إمكانياتها لنصرة القضايا الإسلامية ومعالجة التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي.

وأكد الملك سلمان خلال حفل عشاء أقامه الملك الماليزي محمد الخامس أمس «حرص المملكة على التعاون مع ماليزيا والتنسيق معا لخدمة الإسلام والمسلمين».

وأشاد بـ«عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والتعاون المثمر بينهما في جميع المجالات»، معرباً عن ارتياحه لما وصلت اليه من مستوى مرموق.

من جهته، أكد ملك ماليزيا أهمية التعاون السعودي الماليزي تحت إطار منظمة التعاون الإسلامي لمعالجة التحديات التي تواجه الدول الاسلامية.

ورحب الملك محمد بالعاهل السعودي في زيارته الرسمية الأولى لماليزيا، معربا عن تطلع بلاده الى تعزيز العلاقات «التاريخية» مع السعودية الى أعلى المستويات.

بعد ذلك قلد ملك ماليزيا خادم الحرمين الشريفين وسام (التاج) الذي يعد أعلى وسام ملكي في ماليزيا.