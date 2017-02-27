القاهره- هناء السيد

برئاسه دوله الكويت يتراس وزير الصحه د جمال الحربى اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب اعمال دورته ال( 47) ب،بمشاركة وزراء الصحة في الدول العربية الأعضاء، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والاتحادات والمجالس العربية المتخصصة في المجالات الصحية المختلفة.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس إطلاق إعلان القاهرة حول صحة المرأة العربية لعام 2017 " صحتك هى أولويتنا ".واضاف ا بيان جامعه الدول العربيه ان المكتب التنفيذي للمجلس سيعقد اجتماع تحضيرا للدورة الوزارية، وبرئاسة دولة الكويت ، وعضوية وزراء الصحة في كل من جمهورية القمر المتحدة، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجمهورية اليمنية. ويتضمن جدول أعمال المجلس عدداً من المواضيع الصحية الهامة منها: عرض التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي، شعار اليوم العربي للصحة لعام 2018، الصحة النفسية والوقاية وعلاج الإدمان والدعم الاجتماعي، الإستراتيجية العربية لمكافحة الايدز (2014-2020)، مكافحة التبغ، التعاون العربي الدولي في المجال الصحي ( الصيني - الهندي )، تحسين صحة الأمهات والمراهقات والأطفال في المنطقة العربية، التشريعات الصحية، التكامل العربي في مجال الدواء، مقاومة مضادات الميكروبات، تقديم الدعم المادي والفني للقطاع الصحي الفلسطيني، تقديم الدعم الصحي للحكومة العراقية، تقديم الدعم الصحي للحكومة الصومالية، أثر اللاجئين السوريين على القطاع الصحي في الدول المستضيفة، الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب بجنيف مايو 2017، الهيئة العربية لخدمات نقل الدم.

ومن المقرر ان يعقد على هامش الدورة الوزارية مائدة وزارية مستديرة تحت عنوان " صحة المرأة والتحديات لمواجهة الأمراض غير المعدية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 " برعاية وزير الصحة المصري الدكتور أحمد عماد الدين وينظمها اتحاد المستشفيات العربية.