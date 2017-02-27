أصدر الاتحاد العام لعمال الكويت بياناً صحفياً بشأن اقتحامه و التعدي على موظفيهوالاستيلاء على مستنداته ووثائقه الرسمية قال فيه :" أنه في يوم الاثنين 27 فبراير 2017 وعند الساعة 9 صباحا تقريبا، واثناء قيام موظفي الاتحاد العام لعمال الكويت قامت مجموعة مكونة من ستة اشخاص باقتحام مكاتب الاتحاد العام في مقره بميدان والتعدي على العاملين فيه اثناء مزاولة أعمالهم الوظيفيه والاستيلاء بالقوة على الاوراق والمستندات الخاصة بالاتحاد " .

والاتحاد العام لعمال الكويت يستنكر ويشجب أسلوب البلطجة الذي تم ممارسة في التعدي على العاملين به من قبل مجموعة من الأشخاص والاستلاء على وثائقه الرسمية ليؤكد للجميع بأن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة والرادعة لعدم تكرار مثل هذه الأساليب الصبيانية وبما يحفظ حقوقه وحقوق العاملين به ويصون كرامتهم وقد قام الاتحاد العام في اطار هذا الاعتداء الاثم بتسجيل قضية في مخفر ميدان حولي تحت رقم 21 / 2017 جنائية وتكليف المحامي بمتابعة الموضوع .

كما سيقوم الاتحاد العام باتخاذ الاجراءات الدستورية بحق أي نقابي يثبت مشاركته بالاعتداء