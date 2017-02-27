أكد رئيس فريق العمل الانساني في وزارة الخارجية عبدالله الخبيزي اليوم الاثنين أهمية الشراكة بين الجمعيات الوطنية والجهات الحكومية لدعم العمل الانساني خلال الازمات والكوارث الطبيعية وذلك على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال على هامش مشاركة الخبيزي الذي يشغل منصب سكرتير اول في وزارة الخارجية في ورشة عمل اقليمية حول (الدور المساعد للجمعيات الوطنية في مجال العمل الانساني .. الفرص والتحديات).

وقال الخبيزي ، ان تزايد الازمات الانسانية والكوارث الطبيعية حول العالم تتطلب التنسيق المشترك من جميع الفاعلين في المجال الانساني والدخول في العمل الميداني لتقديم المساعدات المختلفة.



واكد اهمية العمل الانساني المشترك في الازمات والكوارث من خلال فتح قنوات تواصل واضحة للحوار اضافة للشراكة بين الجهات الوطنية والحكومية بما يعزز من قدراتها على الاستجابة لتلك الازمات.

واشار الى دور وزارة الخارجية في دعم الجهود الانسانية بالتعاون مع الجمعيات الانسانية في البلاد للاستجابة لمختلف الازمات والكوارث حول العالم ما يعكس حرص الكويت على تخفيف معاناة شعوب المناطق المنكوبة والمتضررة.

ولفت الخبيزي الى اهمية الورشة الاقليمية ودورها في تعزيز الحوار المشترك بين الجمعيات الوطنية الخليجية العاملة في المجال الانساني والاطراف الحكومية المعنية في دعم تلك الجهود.

وبين ان المشاركة في مثل هذه الورش الاقليمية والدولية تسهم في تعزيز الشراكات والتنسيق الميداني بين العاملين في الحقل الانساني من اجل الحد من معاناة الشعوب ورفع كفاءة المساعدات المقدمة وتوجيهها للفئات الاكثر تضررا