التقى محافظ الأحمدي الشيخ فواز الصباح ، صباح أمس ، مدير عام الادارة العامة لأمن الموانئ بالوكالة بوزارة الداخلية العقيد عاطف الحبشي ، و مدير ادارة امن الموانئ النفطية العقيد احمد عبد اللطيف الحمدان ، وذلك في اطار حرص المحافظ الخالد على التواصل مع الجهات الرسمية العاملة في نطاق المحافظة ، حيث جرى التعارف واستعراض مجمل المهام المناطة بالادارة العامة لأمن الموانئ وادارة امن الموانئ النفطية .

كما تناول اللقاء الشؤون الأمنية الخاصة بالموانئ الكويتية عامة ، والموانئ الواقعة في نطاق محافظة الاحمدي علي نحو خاص. وقدم العقيدان الحبشي والحمدان درعا تذكاريا لمحافظ الاحمدي بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية 2017.