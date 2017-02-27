رحبت فرنسا اليوم الاثنين بقرار المغرب سحب جنوده من منطقة (الكركرات) بأقصى جنوب الصحراء المغربية بالقرب من الحدود الموريتانية وذلك بناء على دعوة الامم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن هذا القرار يعد "خطوة مهمة" لتخفيف التوتر بين القوات المغربية وقوات جبهة (بوليساريو) وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ودعا البيان جبهة البوليساريو الى الانسحاب من المنطقة العازلة تماشيا مع قرار المغرب وإثبات روح المسؤولية في سحب العناصر المسلحة في المنطقة من دون اي شرط تنفيذا للاتفاقيات "وقف إطلاق النار".