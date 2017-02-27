اعلن وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان اليوم الاثنين تجربة اطلاق احدث صاروخ كروز بحري محلي الصنع من طراز (نصير) في مناورات (الولاية 95) الجارية حاليا في منطقة واسعة.ونقلت وكالة (فارس) الايرانية للأنباء عن دهقان خلال تفقده مبنى الوكالة القول ان صاروخ كروز الايراني الذي تم تجربته في المناورات البحرية الجارية حاليا في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي "نجح في اصابة هدفه بدقة".وكانت المرحلة النهائية من مناورات (الولاية 95) الكبرى التي تجريها بحرية الجيش الايراني قد انطلقت امس الاحد وتنفذ في منطقة بحرية واسعة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع.