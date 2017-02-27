أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويتلدى المنامة الشيخ عزام الصباح اليوم الاثنين ان زيارة ولي العهد بمملكة البحرين الامير سلمان بن حمد ال خليفة المقررة غدا الثلاثاء الى دولة الكويت تجسد عمق العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين وامتدادا للتواصل الاخوي المستمر.

واضاف ان الزيارة تعكس أيضا حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تنمية وتطوير هذه العلاقات مختلف المجالات مؤكدا انها ستكون رافدا روافد تنمية وتطوير العلاقات لما فيه صالح البلدين والشعبين.

ومن المقرر أن يصل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد الرسمي المرافق إلى دولة الكويت غدا الثلاثاء في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وسيجري ولي العهد البحريني خلال الزيارة مباحثات رسمية مع القيادة السياسية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة.