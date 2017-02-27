شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية، اليوم الاثنين، غارات على قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول"، إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعيْن تابعيْن لفصائل فلسطينية في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن القصف تسبب بأضرار بالغة في المباني المحيطة بالموقعين.

كما استهدفت طائرات حربية، موقعًا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي رفح، جنوب القطاع، شنت مقاتلات حربية غارتين استهدفتا نقطة لوحدة الضبط الميداني (تتبع لحركة حماس).

ولم يبلغ عن وقوع إصابات جراء الغارات بحسب تأكيد المصادر الطبية.

ويأتي القصف الإسرائيلي، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي عن سقوط قذيفة صاروخية، أُطلقت من غزة على جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول إن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة في "شعار النقب" القريب من قطاع غزة