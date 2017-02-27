منح عمدة العاصمة الألبانیة ورئیس بلدیة تیرانا أریون فیلیاي وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة وزیر الدولة لشؤون البلدیة محمد ناصر الجبري، وسام مفتاح تیرانا تعبیرا عن دور دولة الكویت في العمل الخیري الذي تقدمھ لألبانیا وامتناناً لمساندتھا الشعب في ظروفھ الصعبة.
وبدوره أكد فیلیاي أن الكویت ھي رائدة العمل الخیري في البانیا منذ 25 عاماً، وأنھا بذلت ً جھودھا لمساندة الشعب في مختلف القطاعات الصحیة والتعلیمیة وفي البنیة التحتیة، مضیفا أن تیرانا منحت المفتاح لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الصباح، وسمو الشیخ ناصر المحمد الصباح، وسفیر الكویت السابق لدى البانیا نجیب البدر، و ُمنح أخیراً الجبري لیكون بذلك أول وزیر كویتي یُمنح ھذا الوسام.
من جانبھ أكد الوزیر الجبري البدر أن ھذا التكریم ھو تكریم للكویت التي انشغلت لثلاثة عقود بتنفیذ الأعمال الخیریة الرسمیة والأھلیة لمساندة البانیا الصدیقة