منح عمدة العاصمة الألبانیة ورئیس بلدیة تیرانا أریون فیلیاي وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة وزیر الدولة لشؤون البلدیة محمد ناصر الجبري، وسام مفتاح تیرانا تعبیرا عن دور دولة الكویت في العمل الخیري الذي تقدمھ لألبانیا وامتناناً لمساندتھا الشعب في ظروفھ الصعبة.

وبدوره أكد فیلیاي أن الكویت ھي رائدة العمل الخیري في البانیا منذ 25 عاماً، وأنھا بذلت ً جھودھا لمساندة الشعب في مختلف القطاعات الصحیة والتعلیمیة وفي البنیة التحتیة، مضیفا أن تیرانا منحت المفتاح لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الصباح، وسمو الشیخ ناصر المحمد الصباح، وسفیر الكویت السابق لدى البانیا نجیب البدر، و ُمنح أخیراً الجبري لیكون بذلك أول وزیر كویتي یُمنح ھذا الوسام.

من جانبھ أكد الوزیر الجبري البدر أن ھذا التكریم ھو تكریم للكویت التي انشغلت لثلاثة عقود بتنفیذ الأعمال الخیریة الرسمیة والأھلیة لمساندة البانیا الصدیقة