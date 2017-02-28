أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في مدينة قسنطينة شرقي الجزائر أمس.
وقالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم في بيان أن «عملية استشهادية بحقيبة ناسفة لمقاتل من التنظيم استهدفت مركزا للشرطة الجزائرية وسط مدينة قسنطينة».
وأعلنت مديرية الأمن الجزائرية مساء امس الأول أنه تم إحباط عملية إرهابية استهدفت مقر الأمن بحي باب القنطرة بمدينة قسنطينة.
وأوضحت الوكالة أن «شرطيا كان أمام المقر الأمني الذي يقع في الطابق السفلي لعمارة بها عشرات العائلات وبعد عدة تحذيرات أطلق النار باتجاه إرهابي تقدم باتجاه المقر ليصيب الحزام الناسف».