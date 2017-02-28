الاتفاقات تركز على التعاون في المجال التجاري والاستثماري

وقعت السعودية وماليزيا أربع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

وجاء التوقيع عقب جلسة مباحثات بين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبدالرزاق في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) انه جرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وقبيل جلسة المباحثات، كتب الملك سلمان في سجل زيارات قصر رئيس الوزراء كلمة قال فيها «انتهز فرصة زيارتي لقصر رئيس الوزراء في ماليزيا الشقيقة لأعبر عن اعتزازي بما حققته ماليزيا من تقدم ورقي، وما وصلت إليه العلاقات بين بلدينا من تطور في جميع المجالات، واتطلع أن تسفر زيارتي لماليزيا عن نقلة نوعية في مسار العلاقات بين البلدين».

والتقط رئيس وزراء ماليزيا صورا «سيلفي» مع الملك سلمان خلال استقلالهما سيارة عقب مباحثاتهما الرسمية.

ونشر عبدالرزاق الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» وكتب تعليقا عليها «صورة سيلفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.. صداقة قوية».

وعقب المباحثات بين الملك سلمان ورئيس الوزراء الماليزي، تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين حكومتي البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان امس ان مذكرة التفاهم الأولى تتعلق بالتعاون في المجال التجاري والاستثماري، ووقعها من الجانب السعودي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د.إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الماليزي وزير التجارة والصناعة داتو سري مصطفى محمد.

وتشمل مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال العمل والموارد البشرية، ووقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية د.علي بن ناصر الغفيص ومن الجانب الماليزي وزير الموارد البشرية داتو سري ريتشارد ريوت.

كما تتعلق مذكرة التفاهم الثالثة بالتعاون في المجال العلمي والتعليم، ووقعها من الجانب السعودي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ومن الجانب الماليزي وزير التعليم العالي داتو سري ادريس بن جوسوه.

فيما تعنى مذكرة التفاهم الرابعة بالتعاون بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الماليزية، ووقعها من الجانب السعودي رئيس هيئة وكالة «واس» عبدالله بن فهد الحسين ومن الجانب الماليزي مدير عام وكالة الأنباء الماليزية داتو ذو الكفل صالح.