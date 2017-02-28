قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية أمس إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ - أون أمر بقتل أخيه غير الشقيق كيم جونغ - نام.

ونقلت وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن رئيس لجنة المعلومات البرلمانية في البرلمان الكوري الجنوبي، النائب لي تشول وو قوله للصحافيين: «ان 4 أشخاص من المتورطين الثمانية في الحادثة هم من وزارة الأمن الوطني الكورية الشمالية وأن الشخصين اللذين نفذا العملية فعليا هما من وزارة الخارجية لبيونغ يانغ».

وأضاف «لهذا السبب فهي قضية إرهاب دولة مدبر بشكل مباشر من وزارتي أمن الدولة والخارجية».

وقال كيم بيونج كي وهو نائب آخر في كوريا الجنوبية تلقى تقريرمن المخابرات إن الكوريين الشماليين عملوا في ثلاث فرق اثنان كانا مسؤولين عن توظيف نساء في إندونيسيا وفيتنام وجلبهما لماليزيا لتنفيذ الهجوم والفريق الثالث كان فريق «دعم».