قال رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «نيويورك تــايمز» ديــان بــــاكيــت إن هجــوم الــرئيس الأميــركـــي دونـــالــد تــرامب المتكرر على الصحيفة تسبب في زيادة أعداد المشتركين فيها.

ونقل موقع (ديلي بيست) الأميركي عن باكيت قوله «إن ترامب هو أفضل شيء حدث لاستراتيجية الاشتراكات لنيويورك تايمز.

في كل مرة يقوم ترامب بالتغريد يتسبب في زيادة أعداد مشتركينا بشكل كبير».

وكان ترامب قد انتقد«نيويورك تايمز» مرارا عبر تغريدات بثها على حسابه الرسمي في موقع «تويتر» على خلفية الحملة التي قادتها الصحيفة ضده، واصفا تغطيتها للانتخابات الرئاسية التي فاز بها بـ«السيئة».

وقال ترامب إن «نيويورك تايمز» فقدت آلاف المشتركين بسبب أدائها الضعيف جدا والمفتقد للدقة في تغطيتها للانتخابات الأميركية ولحملة ترامب الانتخابية التي لقبها بحملة «ظاهرة ترامب».