أسامة دياب

أكدت سفارة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية لدى الكويت ان بلادها تتعرض لدعاية مغلوطة تقوم بها بعض وسائل الإعلام تستهدف النيل من سمعتها عالميا.

ولفتت السفارة ـ في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه ـ الى ان التقارير المبدئية لوفاة المواطن الكوري الذي توفي في ماليزيا أفادت بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة قلبية، وهذا حادث طبيعي، إلا ان بعض وسائل الإعلام التي تتخذ موقفا معاديا لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية روجت لعدد من الأكاذيب بهدف تسييس القضية، حيث زعمت ان المواطن الكوري قد مات مسموما، وان عناصر من البوليس الماليزي متورطة في القضية.

وانتقد البيان تشريح جثة المواطن المتوفى دون موافقة السفارة الكورية في كوالالمبور حيث انه يحمل جوازا ديبلوماسيا، كما طالب الجانب الكوري السلطات الماليزية بضرورة مشاركة متخصصين كممثلين عنه في تشريح الجثة ومتابعة التحقيقات، معربين عن أملهم في ان يتم تسليم جثة المواطن الى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في أقرب وقت ممكن.