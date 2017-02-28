تعزيزات وامدادات للجيش من الجانب الشرقي للموصل يزيد الضغط على داعش

أعلن الجيش العراقي أنه بسط امس سيطرته على الجسر الرابع غرب الموصل.

ومن شأن استعادة الجسر أن تساعد في جلب التعزيزات والإمدادات للجيش من الجانب الشرقي من المدينة، ما يزيد الضغط على عناصر تنظيم داعش المتحصنين في الجانب الغربي.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة العميد يحيى رسول ان «قطعات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية، حررت حي الجوسق، وسيطرت على الجسر الرابع من الجهة اليمنى للساحل الأيمن (غرب الموصل) وبهذا أصبح الجسر مسيطرا عليه من الضفتين».

وكانت القوات العراقية أعلنت صباح امس استعادة حي الطيران في جنوب غرب الموصل، وهو ثاني حي سكني يحرر من «داعش» بعد حي المأمون.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق عبدالأمير يارالله ان «قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع حررت حي الطيران ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».

كما تمكنت قوات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية العراقية من السيطرة علي حي «الجوسق» بالساحل الأيمن غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق. وفي سياق متصل، بدأت القوات العراقية امس اقتحام حي المنصور في غرب الموصل.

وتقدمت قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع في جنوب غرب الموصل من عدة محاور بعد تدمير الحواجز الإسمنتية التي وضعها تنظيم «داعش» عند مداخل الشوارع الرئيسية.

وأعلن قائد محور مكافحة الإرهاب الفريق عبدالوهاب الساعدي تقدم قوات الجهاز في حي المنصور وسط مقاومة شديدة من عناصر تنظيم «داعش».

من جهته، أعلن مسؤول من المكتب الإعلامي للشرطة الاتحادية أن «قوات مغاوير النخبة والفرقة الخامسة شرطة اتحادية تصل إلى خط التماس مع حي الدواسة وسط الساحل الأيمن في الموصل»، والذي يضم المربع الأمني للمباني الحكومية، وذلك بعد استعادة حي الطيران السكني من داعش.

من جهة اخرى، أفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن 4 مدنيين قتلوا امس في تفجير عبوتين ناسفتين بمنطقتين مختلفتين في بغداد.

وقال النقيب نزهان الخضر، الضابط في شرطة العراقية، ان «عبوة ناسفة مثبتة أسفل سيارة مدنية يستقلها رجل وزوجته، انفجرت في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتلهما على الفور» وفي هجوم ثاني، ذكر الخضر أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 9 آخرون بجروح في تفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب سوق شعبي بقضاء المدائن جنوبي محافظة بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين على الفور.