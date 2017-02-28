اختبرت البحرية الإيرانية بنجاح صواريخ في اطار مناورات عسكرية ضخمة تنظمها في الخليج.

وحسب وكالة (فارس) الايرانية للأنباء فقد اعلن وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان امس تجربة اطلاق احدث صاروخ كروز بحري محلي الصنع من طراز (نصير) في مناورات (الولاية 95) الجارية حاليا في منطقة واسعة، واضاف ان صاروخ كروز الايراني الذي تمت تجربته في المناورات البحرية الجارية حاليا في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي «نجح في اصابة هدفه بدقة».ولم يحدد مدى هذه الصواريخ الإيرانية الصنع.

وكانت المرحلة النهائية من مناورات (الولاية 95) الكبرى التي تجريها بحرية الجيش الايراني قد انطلقت امس الاول وتنفذ في منطقة بحرية واسعة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع.

من جهه اخرى، أعلنت فاطمة رفسنجاني، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي توفي في 8 يناير الماضي، عن عمر ناهز 83 عاما، أن أسباب وفاة والدها ما زالت «غامضة».

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت أن رفسنجاني توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة، لكن ابنته فاطمة قالت في مقابلة مع وكالة «إيسنا» الإيرانية أمس الاول، إن تصريحات وزير الصحة وعدد من الأطباء الذين فحصوا والدها «لم تكن دقيقة ومتناقضة»، على حد تعبيرها.

وقالت فاطمة رفسنجاني إن «الأدلة التي قدمتها مجموعة من الأطباء عن أسباب وفاة والدها هاشمي رفسنجاني، ليست مقنعة ومخالفة للحقائق المتوافرة لدينا».

كما شددت على أن والدها «كان بوضع صحي جيد قبل وفاته، وقد تم فحصه من قبل طبيب إيراني مخضرم مقيم في الولايات المتحدة».