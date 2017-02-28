قال رئيس إدارة الإطفاء المحلية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بجروح خطيرة بعد سقوط طائرة صغيرة على منزل بجنوب كاليفورنيا أمس الاثنين مما تسبب في اشتعال عدة حرائق في حي سكني بالمنطقة.

وسقطت الطائرة سيسنا 310 في نحو الساعة 4.30 مساء أمس بالتوقيت المحلي (0030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء) بعد إقلاعها من مطار ريفرسايد المحلي الذي يبعد 100 كيلومتر إلى الشرق من لوس أنجليس.

ولقي الطيار واثنان من الركاب حتفهم. وقال مايكل مور رئيس إدارة إطفاء ريفرسايد إن الناجييْن وهما امرأتان عثر عليهما داخل المنزل المدمر في حالة حرجة. وكان المنزل خاليا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يخمدون بالمياه النار التي اشتعلت في العديد من المنازل ويغطون ما بدا أنها جثة. واضطر ما لا يقل عن خمس أسر لمغادرة منازلهم.

وقال مور إن الركاب من سان هوزيه في كاليفورنيا الشمالية.

وقال إيان جريجور المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادي إن الطائرة سقطت "في ظروف غير معلومة" بعد قليل من إقلاعها من المطار متجهة إلى سان هوزيه. وأضاف أن إدارته والهيئة الوطنية لسلامة النقل ستحققان في الحادث.