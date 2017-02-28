دارين العلي
برعاية وحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت رحمة حسين الزعابي أقامت السفارة صباح اليوم الثلاثاء، احتفالاً بتكريم الجهات المشاركة في مبادرة بالعربي ، افتتح السفيرالاماراتي خلالها مقر مكتبة الاتحاد .
الجدير بالذكر ان مبادرة "بالعربي" إحدى مبادرات مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم، وتضع ضمن أهدافها تبني الأفكارالخلاقة التي تسهم في نشر المعرفة، وإبراز المكانة الكبيرة للغة العربية واستخدامها في مجتمعاتنا، والعمل على تحفيز الأجيال الجديدة للتمسك بها وبمفرداته لتعزيز الهوية الوطنية في الوطن العربي .