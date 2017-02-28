أعلن مسؤول أفغاني، اليوم الثلاثاء، مقتل 11 من ضباط الشرطة، جراء إطلاق أحد زملائهم النار عليهم، عند نقطة تفتيش في "لاشكار غاه" عاصمة ولاية "هلمند" الجنوبية.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زاواك، ، في تصريح صحفي، "فتح الشرطي النار على زملائه وقتلهم الليلة الماضية، بعد أن جمع كل أسلحتهم وذخائرهم".

وأوضح أن "الشرطي لاذ بالفرار في سيارة شرطة، بعد ارتكابه جريمته البشعة".

ورجّح المسؤول أن "الشرطي ينضم لحركة طالبان"، لافتًا أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادثة.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور دين محمد، من مستشفى "لاشكار غاه" أنهم تلقوا 11 جثة، تحمل آثار أعيرة نارية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن مسلحي حركة طالبان ينشطون في تلك الولايات، وينفذون من حين لآخر هجمات ضد مواقع للجيش والشرطة.