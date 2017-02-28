اعلنت السلطات الالمانية اليوم الثلاثاء حظر مسجد كان يتردد عليه منفذ هجوم برلين الاخير التونسي انيس العامري.وقالت الشرطة الالمانية في بيان صحفي انها داهمت في برلين اليوم مسجد فصلت الذي تعتقد " انه معقل لمتطرفين من تركيا والقفقاز " اضافة الى شقق سكنية وسجني (برلين موابيت) و(تيغل) بحثا عن قرائن تدين المشرفين على المسجد.واضافت الشرطة ان نحو 460 شرطيا شاركوا في عملية المداهمة بعد حصولها على إذن لحظر المسجد " المثير للجدل " بعد حادث الهجوم الذي استهدف سوقا لأعياد الميلاد في 24 ديسمبر الماضي وأسفر عن قتل 12 شخصا واصابة 50 آخرين.يذكر ان الشرطة الالمانية تتهم امام مسجد (فصلت) التركي الملقب ب "الامير" بتجنيد الاتراك والقفقازيين للقتال الى صفوف منظمات ارهابية في سوريا وبجمع التبرعات من اجل تمويل اعمال ارهابية.