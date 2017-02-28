العليان : ذكر اسم مدرسة روض الصالحين في الامم المتحدة انجاز دولي نفتخر به

عبدالعزيز الفضلي

اكد وكيل وزارة التربية للتعليم الخاص والنوعي د عبدالمحسن الحويلة ان التعليم الخاص ركن اساسي و راافد ومنافس للتعليم العام مشيرا الى انه متميز بانشطته المختلفة بل وحتى على مستوى الكشافة كنا متميزين على مستوى الكشافة .

جاء ذلك في تصريح ادلى به الحويلة خلال تستقباله مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة في مطار الكويت الدولي بعد مشاركته في برنامج نموذج الامم المتحدة لطلبة الثانوية الذي اقيم في نيويورك



واشار الحويلة اننا نفتخر بهذه المشاركة لوفد مدرسة روض الصالحين وهو الوفد الوحيد الذي مثل الوطن العربي في هذا المحفل العالمي خير تمثيل لافتا ان هذه النخبة من ابنائنا قاموا بطرح قضايا مختلفة تهم التعليم والاقتصاد والعلوم الانسانية بشتى انواعها .

واضاف ان وجودنا في استقبالهم دلالة شكر وعرفان وتشجيع لهم لاسيما وان مشاركة الكويت كانت فعالة ودليل انه بلد فعال ويقوم بانشطة عالمية ثقافية هدفها الارتقاء بمستوى التعليم مؤكدا سنعمل بهذا الاتجاه لمصلحة ابنائنا الطلبة متمنيا تحقيف المزيد من الانجازات المستقبلية على جميع الاصعدة ومهنئا في الوقت نفسه الادارة المدرسية على هذا الانجاز والتميز .

من جانبه قال رئيس الوفد نائب عام مدير مدرسة روض الصالحين ثنائية اللغة حمد العليان انه للسنة الثالثة على التوالي في برنامج نموذج الامم المتحدة لطلبة الثانوية وهو برنامج محاكاة للامم المتحدة بمشاركة اكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم تم توزيعهم على المفوضيات التابعة للامم المتحدة كمفوضية نزع السلاح والقانونية والسياسية مشيرا الى انه يتم اعطائهم الاجندة الخاصة بالمفوضيات الفعلية وبعدها يبدا الطلبة في القيام بادوار سفراء الدول ويناقشون هذه الاجندة بالفوضيات .



واضاف انه بعد ذلك يخرجون بمجموعة من القرارات يتم التصويت عليها ومناقشتها حتى تصل القرارات بشكلها النهائي وترفع الى الجمعية العامة للامم المتحدة منوها الى اننا شاركنا بعشرة طلبة اثنان منهم حصلا على شهادة التميز وتم التصويت على قراراتهم بالنجاح ورفعت للجمعية العامة للامم المتحدة .

واوضح انه وصول مدرسة روض الصالحين وذكر اسمها على منصة الامم المتحدة يعتبر انجاز غير مسبوق لافتا الى انها الكويتية الاولى التي ذكر اسمها في الامم المتحدة بل المدرسة الوحيدة في الدول العربية و هذا النجاح يعطينا دافع لمضاعفة الجهود لتحقيق الكثير من الانجازات المستقبلية معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم بهذا الانجاز التاريخي .