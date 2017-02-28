موسى أبوطفرة

قال وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع ‏أن طريق كبد سيخضع لصيانة جذرية متوقع البدء بها مطلع إبريل

وأضاف خلال رده على احد المغردين أن الطريق كذلك في طور التصميم لتطويره ضمن عقد سيطرح مطلع العام القادم إن شاء الله

هذا وقد طالب عدد كبير من مرتادي هذا الطريق خلال الفترة الماضية بضرورة اعادة تنظيم الطريق الذي يعتبر حيوي لكون يقصده الالاف يوميا من اصحاب الاستراحات والجواخير في كبد ومنطقة الهجن واسطبلات الخيل ولكون الطريق يشهد ازدحام يومي بالاضافة لوقوع حوادث مرورية تكون مميته احيانا حيث لم يشهد الطريق اي اعمال صيانة جذرية منذ سنوات طويلة