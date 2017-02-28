استقبل محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح في مكتبه بديوان عام المحافظة ، سفير جمهورية اليونان لدي دولة الكويت أندرياس باباداكيس ، حيث جري التعارف وتبادل الأحاديث الودية التي تناولت العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها في جميع المجالات . وتطرق اللقاء إلى بحث فرص تطوير التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى الأنظمة الإدارية المحلية عموماً وعلى صعيد المحافظات والمناطق علي وجه الخصوص.

وتقدم المحافظ الخالد في ختام اللقاء بالشكر والتقدير الي السفير باباداكيس ، متمنياً التوفيق والنجاح لجهوده من أجل الدفع بعلاقات الصداقة بين البلدين إلى آفاق أرحب . فيما عبر السفير باباداكيس عن سعادته وامتنانه لحفاوة استقبال الخالد ، معرباً عن التقدير البالغ للرعاية التي تحظى بها البعثة الدبلوماسية لبلاده والجالية اليونانية على الصعيدين الرسمي والشعبي في دولة الكويت .