دمرت وحدات من الجيش السوري, مستودع ذخيرة, وأوقعت قتلى ومصابين بين صفوف مسلحي (جبهة فتح الشام) في ريفي حماة وإدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية اليوم الثلاثاء أن وحدة من الجيش السوري, نفذت عملية نوعية على أحد مقرات تنظيم (جبهة فتح الشام) في قرية دير شرقي التابعة لمنطقة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب بنحو 45 كم ، أسفرت عن مقتل 10 مسلحين وتدمير آليتين ثقيلتين, إضافة إلى تدمير مستودع للتنظيم ومقتل عدد من مسلحيه, خلال غارة للطيران الحربي على مقراتهم في بلدة التمانعة.

كما دمرت وحدة من الجيش السوري مقرا لتنظيم (جبهة فتح الشام)، وأوقعت 7 قتلى على الأقل بين صفوف مسلحيه في مدينة أريحا جنوب مدينة إدلب بنحو 12 كم، وفي حماة, دمرت وحدة من الجيش السوري آلية لمسلحي (تجمع العزة) وأوقعت عددا منهم قتلى في قرية البويضة بالريف الشمالي.