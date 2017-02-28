«طول عمرك حلو يا حلو»

الفنانة السورية أصالة للمطرب المصري محمد الحلو الذي استضافه المذيع عمرو أديب في سهرة غنائية شجية طوال ساعتين غنى خلالها كل ما طلبه منه المتصلون به عبر البرنامج، وكانت أصالة إحدى المتصلات وقالت له في مداخلة جميلة: رجعتنا للزمن الجميل وأمتعتنا بالألحان التي لا نرى مثلها الآن، وعندما قال لها الحلو مازحا: خلاص كبرنا يا أصالة، ردت: الصوت الجميل لا يشيخ أبدا والكلمات المنتقاة تبقى ولا عمر لها.. وانت كنت حلو وحتفضل طول عمرك حلو.