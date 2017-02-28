أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء مقتل ستة مسلحين" تكفيريين " في مداهمات وقصف جوي على اهداف خاصة بتلك العناصر في شمالي سيناء.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي فى بيان ان تلك الاعمال اسفرت ايضا عن اكتشاف وتدمير جسمي نفقين رئيسيين بمنطقة رفح الحدودية وتفجير مخزن وتدمير اربع عبوات ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات.
واضاف أن قوات انفاذ القانون شنت حملة موسعة لتمشيط ومداهمة عدة مناطق بشمالي سيناء لضبط العناصر التكفيرية والمشتبه بهم في استهداف وترويع المدنيين من أبناء المحافظة