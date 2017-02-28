اعلن الاتحاد الكويتي للتنس اليوم الثلاثاء تنظيمه بطولة الكويت المفتوحة الثامنة للتنس والتي تنطلق يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 14 مارس.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للتنس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الشيخ احمد الجابر العبدالله الصباح في تصريح صحافي ان البطولة حظيت هذا العام بمشاركة غير مسبوقة من مواطنين ومقيمين في مختلف الفئات السنية من الجنسين.

وأشار الى ان البطولة ستشهد مشاركة لاعبي التنس من جميع الأندية الرياضية الكويتية موضحا ان اللجنة اضطرت للتوقف عن استقبال مشاركين جدد نظرا لمحدودية عدد الملاعب التي تقام عليها البطولة.

واعرب عن امله أن تحقق البطولة النجاح الذي تتطلع إليه اللجنة استكمالا لدورها الكبير في نشر وتطوير لعبة التنس في الكويت.

يذكر ان الفئات المشاركة في البطولة التي ستقام على ملاعب التنس بالاتحاد الكويتي للتنس وملاعب نادي اليرموك الرياضي هي فردي اشبال تحت 11 و13 سنة وفردي ناشئين تحت 17 وفردي رواد فوق 45 و55 اضافة الى فردي فتيات وسيدات ودبلوماسيين