صورت سلسلة "ستار وورز" (حرب النجوم) كوكبا خياليا يدور حول شمسين، لكن دراسة حديثة نشرت في مجلة "نيتشر استرونومي" اظهرت ان كوكبا كهذا قد يكون موجودا بالفعل، بعد نظام شمسي يبعد عنا الف سنة ضوئية.

واكتشف العلماء المشاركون في اعداد هذه الدراسة اجراما صخرية تدور حول شمسين، احدهما من نوع يطلق عليه العلماء اسم "القزم الابيض" والثاني "القزم البني" وهي انواع صغيرة من الشموس.

ويقع هذا النظام الشمسي على بعد الف سنة ضوئية من الارض، علما ان السنة الضوئية هي وحدة لقياس المسافة وليس الوقت وتساوي عشرة الاف مليار كيلومتر.

وظاهرة المجموعات الشمسية ذات الشمسين ليست نادرة في الكون، لكن المكتشفة حتى الان تتشكل من شمسين تدور حولهما كواكب غازية، اما المجموعة الجديدة ففيها اجرام صخرية.

وعلى هذه الاجرام الصخرية تشرق الشمسان معا وتغربان معا.

وقال ستيفن بارسونز احد معدي الدراسة "نحن نعلم بوجود ملايين الانظمة ذات الشمسين، لكنها المرة الاولى التي نجد في نظام كهذا اجراما صخرية". وحين تجتمع هذه الاجرام الصخرية في حزام كبير، يكون ذلك مؤشرا على تشكل كواكب.

وتتشكل الكواكب من تجمع الاجسام الصخرية مثل الكويكبات. والكويكبات اجسام صخرية اصغر من الكوكب ومن الكوكب القزم، وقد تكون بحجم صخرة.

وفي المجموعة الشمسية يوجد حزام من الكويكبات بين المريخ والمشتري كان الاساس في تشكل كواكب عطارد والارض والمريخ.

وتتجه انظار العلماء الى هذا النظام الشمسي المزدوج لدراسة كيفية تشكل الكوكب الصخرية في نظام ذي شمسين، علما ان هذا الامر معقد بسبب جاذبية النجمين التي تشد وتدفع بقوة، بحسب الباحث جاي فاريهي.