أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الثلاثاء، عن رفع أسعار البنزين الممتاز والديزل المحلية في مارس/آذار المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم سيرتفع بنسبة طفيفة 1% إلى 198 بيسة (51.46 سنتاً) من 196 بيسة (48.3 سنتاً) في فبراير/شباط الجاري.

ويستقر سعر النوع العادي (بنزين 91) دون تغيير عند 186 بيسة (48.3 سنتاً).

وحسب الوزارة، سيصل سعر اللتر الواحد من الديزل الشهر المقبل إلى 208 بيسة (55 سنتاً) مرتفعاً من 205 بيسة (53 سنتاً) في الشهر الحالي، بزيادة 1.4%.

وأضافت الوزراة، أن التطبيق سيتم اعتباراً من مطلع مارس/آذار 2017.

كانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل