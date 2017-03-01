قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، إن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية مهمة في مسارها الانتقالي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية تجسيدا لتطلعات الشعب الليبي التي عبر عنها في فبراير عام 2011، والمتمثلة في بناء دولة ديموقراطية يسودها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وذكر الموقع الرسمي لرئيس المجلس الرئاسي، نقلا عن السراج في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يواصل بذل الجهود من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق التوافق المطلوب.