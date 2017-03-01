بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الأربعاء تدريبات عسكرية سنوية مشتركة وسط تفاقم التوترات, لاسيما بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ومقتل الأخ غير الشقيق لزعيمها.

وقال مسئول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية - إن المناورات العسكرية المشتركة والتي تحمل مسمى "فرخ النسر" ستستمر لمدة شهرين حتى نهاية أبريل المقبل, موضحا أن المناورة تدريب ميداني,

يعتمد على القوات البرية والجوية والبحرية.

وذكر المسئول - الذي رفض الإفصاح عن اسمه - أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أصول استراتيجية عسكرية مثل حاملة الطائرات "كارل فينسن" التي تعمل بالطاقة النووية, وطائرات أف-35, وقاذفات بي- 1 بي و بي-52 للإنضمام للمناورات المشتركة.

وقامت حاملة الطائرات كارل فينسن بزيارة إلى ميناء في جزيرة جوام في 10 فبراير الماضي لإعدادها من أجل الانضمام إلى التدريبات.

ومن المرجح أن يقوم الحليفان بنشر الأصول الاستراتيجية الرئيسية في التدريبات العسكرية , لتوجيه تحذير شديد اللهجة ضد استمرار الاستفزازات الكورية الشمالية.



كما يتوقع أيضا أن تبدأ التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين "الحل الرئيسي" في يوم 13 الشهر الجاري, وهي مناورات لمركز القيادة بمحاكاة الكمبيوتر.



تجدر الإشارة الى أن بيونج يانج أطلقت في يوم 12 فبراير الماضي صاروخا باليستيا متوسط المدى تم تطويره حديثا في أول استفزاز لها منذ تنصيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.