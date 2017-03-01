ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة الرئيسية الساعة 9:15 صباح اليوم الاربعاء بواقع 16.5 نقطة للسعري ليصل إلى مستوى 6799 نقطة و1.48 نقطة للوزني و 6.36 نقطة ل(كويت 15).
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة حوالي 2.14 مليون دينار كويتي في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة نحو 17.5 مليون سهم تمت عبر 542 صفقة (الدولار الأمريكي يعادل 0.305 دينار).
وكانت أسهم الشركات (الاثمار) و(الامتياز) و(مراكز) و(رمال) و(الاولى) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (نابيسكو) و(اموال) و(مواشي) و(تسهيلات) و(انجازات) الأكثر ارتفاعا.