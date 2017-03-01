أعلنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية عن "قيام لجنة بيع المركبات والدراجات الدائمة بالمزاد العلني ببيع عدد من المركبات بقسم حجز المركبات بشركة هيئة النقل العام، بمنطقة الشويخ (بمحافظة العاصمة) قد أعلنت عنها في الصحف والإذاعة والتلفزيون بتاريخ 18/1/2017، وطالبت أصحاب هذه المركبات بضرورة مراجعة لجنة بيع المركبات والدراجات بالمزاد العلني خلال أسبوعين من تاريخ النشر"، لافتة الى أنه "سوف يتم بيع هذه المركبات عن طريق المزاد العلني في الساعة الرابعة عصرا بقسم حجز المركبات بمنطقة الشويخ بشركة هيئة النقل العام الكويتية بمحافظة العاصمة يوم الأربعاء الموافق 8/3/2017".

وتابعت: كما يتم التنبيه على الراغبين في دخول المزاد مراجعة كراج حجز المركبات بهيئة النقل العام الكويتية بمنطقة الشويخ بمحافظة العاصمة قبل موعد المزاد بيوم لمعاينة المركبات».