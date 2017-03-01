سجل مؤشر بورصة الكويت السعري انخفاضا حادا الساعة 11 صباح اليوم الاربعاء بواقع 85.6 نقطة ليبلغ مستوى 6697 نقطة كما انخفض الوزني و1.14 نقطة في حين ارتفع (كويت 15) بواقع 1.46 نقطة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى تلك الساعة نحو 17 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 51 مليون دولار امريكي) في حين وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 142 مليون سهم تمت عبر 3780 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الإثمار) و(الامتياز) و(اموال) و(المستثمرون) و(رمال) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (نابيسكو) و(أموال) و(مواشي) و(انجازات) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا.