أصيب أربعة أشخاص على الأقل اليوم، إثر وقوع انفجار بغربي العاصمة الأفغانية كابول، وقد أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

وقال المسؤول عن مستشفيات كابول الدكتور محب الله زير إن «الانفجار وقع أمام مدرسة كابول العسكرية».

وأضاف «لقد تم وضع سيارات الإسعاف في كابول في حالة تأهب».

وأشار شهود عيان الى أن «الانفجار ربما يكون قد استهدف مبنى وكالة استخباراتية في المنطقة نفسها». وجرى نقل المصابين للمستشفى.

ولفت شاهد عيان ويدعى عبد الغفور، المقيم في غربي كابول، الى أننا «سمعنا دوي إطلاق نار. أعتقد أنه هجوم منسق».

ونقلت وكالة «وان تي في» الإخبارية المحلية عن مصادر بالشرطة القول إن مهاجمين دخلا المدرسة العسكرية.

واتضح أن الانفجار لم يقع على طريق دار الأمان، بالقرب من مبنى البرلمان ومقار الوزارات والجامعة الأميركية مثلما ذكرت وكالة تولو نيوز في وقت سابق.