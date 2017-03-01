قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح على إصلاح واسع النطاق لنظام الهجرة في الولايات المتحدة في تحول عن لهجته المتشددة خلال الحملة الانتخابية.

جاء ذلك في أول كلمة له أمام الكونجرس في أعقاب شهر أول مضطرب له في السلطة.

وقال الرئيس الجمهوري الذي تبنى نهجا متشددا ضد المهاجرين غير القانونيين في حملته الانتخابية في 2016 "أعتقد أن من الممكن إحداث إصلاحات حقيقية وإيجابية بشأن الهجرة.. ما دمنا نركز على الأهداف التالية: تعزيز الوظائف والأجور للأمريكيين، تقوية أمن بلدنا، وإعادة الاحترام إلى قوانيننا."



وقال ترامب "إذا كان هدفنا رفاهية المواطن الأمريكي فأنا أعتقد أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكن أن يعملوا لتحقيق النتيجة التي عجز بلدنا عن الوصول إليها لعقود."



وأضاف أن الهجرة إلى الولايات المتحدة ينبغي أن تقوم على نظام يستند إلى الجدارة وليس على الاعتماد على المهاجرين الأقل مهارة.

ولا يزال الجمهوريون في حالة انقسام بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف بينما يعارض الديمقراطيون بشدة أي تدخل في النظام الذي يوفر الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين ذوي الدخل المنخفض.



وفي خطابه لبلد لا يزال في حالة انقسام بشأن قيادته أكد ترامب رغبته في التركيز على المشكلات في الداخل بتعزيز الاقتصاد من خلال إصلاحات ضريبية واستثمارات بقيمة تريليون دولار في البنية التحتية وإصلاح قانون الرعاية الصحية الذي صدر في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.