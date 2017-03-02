لاتزال الغارة الأميركية التي نفذت الشهر الماضي في محافظة البيضاء باليمن، تلقي بظلالها على المشهد الأميركي، لاسيما أن بعض الانتقادات وجهت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا الشأن، إلا أن مشهد ليل امس الاول ودموع أرملة الجندي الذي قتل في الغارة غطى على كل المشاهد الأخرى.

وتناقل مغردون على تويتر مقاطع فيديو وصورا تظهر السيدة المحزونة، واقفة ودموعها تنهمر على وجنتيها، وإلى جانبها ظهرت إيفانكا، ابنة ترامب.

دموع هزت الكونغرس ودفعت بأعضائه إلى الوقوف تحية للجندي الذي سقط «كبطل وهو يحارب التنظيم الإرهابي دفاعا عن أمتنا»، بحسب ما قال ترامب.

وفي خطابه أمام الكونغرس أصر ترامب على الإشادة بالغارة، مؤكدا أنها كانت ناجحة وجمعت معلومات حيوية ضد فرع تنظيم القاعدة هناك برغم الشكوك حول فاعلية المهمة، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وفي قاعة الكونغرس، عرف ترامب على كارين أوينز، أرملة جندي القوات الخاصة بالبحرية الأميركية وليام ريان أوينز الذي قتل في العملية، موجها له التحية، وواصفا إياه بالبطل.

وأمام تلك الكلمات، سال الدمع على وجه كارين، التي وقفت وأغمضت عينيها للحظات تأثرا، في حين صفق لها المشرعون وقوفا، في مشهد «مؤثر»، ولعله الأكثر تأثيرا في خطاب الرئيس.

وكان بيل أوينز، والد الجندي دعا في مقابلات صحافية الأسبوع الماضي إلى فتح تحقيق في العملية التي وصفها بالـ«غبية»، طالبا من الرئيس الأميركي عدم استغلال موت أوينز.