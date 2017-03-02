حذر القائد السابق للحرس الثوري وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران الجنرال محسن رضائي «من أن نظام بلاده على وشك الانهيار من الداخل بسبب الفساد وسوء إدارة البلاد جراء استشراء الفساد وتفشي ظواهر الاختلاس والسرقات المليونية للمسؤولين وانتشار المحسوبية والرشاوى وضعف مؤسسات الدولة».

ودعا رضائي عبر موقعه الرسمي على الانترنت مسؤولي النظام الى أن يلتفتوا إلى الداخل بقدر ما يولون أهمية لتوسع نفوذ إيران الإقليمي.



وأضاف القائد السابق للحرس الثوري الإيراني: «في داخل إيران يعتبر سوء الإدارة والفساد والانحرافات كقنابل موقوتة حيث إذا لم نواجهها فسننهار من الداخل».

من جهة اخرى، اعلنت ايران امس عن اختبارها لمنظومة «باور 373» الصاروخية للدفاع الجوي، مؤكدا استمرار هذه الاختبارات حتى ادخال هذه المنظومة الى الخدمة.

وقال نائب وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي في تصريح صحافي ان جميع الأنشطة الدفاعية الصاروخية ومنها العمل على منظومة «باور 373» مستمرة حسب البرنامج المحدد.

وكانت ايران قد ازاحت الستار عن منظومة «باور 373» للدفاع الجوي وهي النسخة الايرانية لمنظومة «اس 300» الروسية لأول مرة في شهر اغسطس الماضي اثناء احتفالات اليوم الوطني للصناعات الدفاعية بحضور الرئيس حسن روحاني.

الى ذلك، وصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو علاقات بلاده مع إيران بالأخوية، وقال إن أنقرة لن تنسى دعم طهران لها.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بثتها امس: «لن ننسى دعم إيران ووقوفها إلى جانب تركيا حكومة وشعبا في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو الماضي».

وأضاف: «البلدان يحتاجان إلى المزيد من التشاور والحوار لترسيخ العلاقات وللحيلولة دون أي سوء فهم».