عدن ـ إياد أحمد



اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي التابعة لقوات التحالف العربي في اليمن صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح على محافظة مأرب وفجرته في الجو.



من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية لـ «الأنباء» سيطرة قوات الشرعية على تلال جبلية محيطة بمعسكر خالد بن الوليد الإستراتيجي غرب تعز بإسناد من طيران التحالف العربي.



وقالت المصادر «ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وصلت إلى مشارف أسوار المعسكر، وقد شنت قصفا عنيفا على الميليشيات داخل المعسكر بالتزامن مع غارات مكثفة لطيران التحالف على مخازن ومواقع المتمردين داخل المعسكر».



وفي سياق متصل، أوضحت مصادر ميدانية «أن ميليشيات الحوثي وصالح حشدت أكثر من 25 طقما عسكريا وعشرات المسلحين في محاولة لاقتحام منطقة يختل شمال المخاء التي حررها الجيش الوطني قبل أيام إلا أن قوات الشرعية والطيران الأباتشي والحربي التابع للتحالف العربي أفشلت مخطط الميليشيات وأجبرتهم على الفرار بعد تكبيدهم خسائر»، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت امس تمشيطا جويا مكثفا لطائرات الأباتشي والحربي في سماء المنطقة لرصد واستهدفا أي تحرك للميليشيات.



وأكدت المصادر الميدانية لـ«الأنباء» مقتل قيادي حوثي يدعى «يحيي الارياني» وخمسة من مرافقيه في غارة لطيران التحالف استهدفت سيارته في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء غرب تعز.



وفي الغضون، قالت مصادر عسكرية ان طائرات التحالف استهدفت عددا من قيادات ميليشيات الحوثي وصالح في مبنى بمنطقة آل الزماح بمديرية باقم محافظة صعدة المحاذية لعسير، مشيرة إلى أن الغارات استهدفت القيادي الحوثي المشرف على جبهة الربوعة المدعو ماجد زرعة و٤ من ضباط الحرس الجمهوري الموالي لصالح، مؤكدة مقتل ٢ من ضباط الحرس الجمهوري وإصابة ثالث وإصابة المشرف الحوثي على جبهة الربوعة بإصابات بليغة.



وأضافت المصادر «أن الطيران استهدف أيضا مبنى عمليات الميليشيات في منطقة الحمزات بمديرية سحار وأسفرت الغارات عن مقتل أربعة من القيادات، ودمر عربات عسكرية ومنصات صواريخ للميليشيات في منطقة الزور بالصفراء بصعدة، ودمرت مخازن أسلحة في عدة مواقع بالمنطقة».



وكثفت طائرات التحالف عملياتها الجوية في المناطق الحدودية ومحافظة حجة، وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.



واستهدفت الغارات تعزيزات للميليشيات في منطقتي المداحشة شرق مديرية حرض، ومنطقة المثلث بمديرية كشر، واستهدفت غارات أخرى أطقم عسكرية محمل بالمسلحين في منطقة المداحشة، وناقلة محملة بالأسلحة والذخيرة وطقمين عسكريين في مثلث عاهم، ما أسفر عن مقتل جميع عناصر المليشيات وتدمير الأسلحة وإعطاب العربات.



من جانب آخر، أكدت الحكومة اليمنية أن منع ميليشيات الحوثي وصالح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين والوفد المرافق له من دخول محافظة تعز والاعتداء على موكبه يعد استهتارا واضحا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة من قبل الميليشيات الانقلابية ورفض صريح للعملية السلمية برمتها والتي تقودها الأمم المتحدة.



وطالبت الحكومة الشرعية في بيان لها الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الميليشيات وتحميلها مسؤولية إعاقة وفد الأمين العام المساعد من إكمال مهمته للاطلاع على واقع معاناة المواطنين في محافظة تعز المحاصرة، وما تتعرض له المنشآت الصحية والخدمية من استهداف من قبل الميليشيات.



ودعت المجتمع الدولي ودول الـ 18 الراعية للعملية السلمية لوقفة جادة لإيقاف تمادي هذه الميليشيا ومحاسبتها على هذا الجرم المشين وجميع الجرائم والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وضرورة تمكين وفد الأمين العام المساعد من دخول مدينة تعز على الفور.



وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثه عبدالرقيب فتح «إن منع الميليشيات لستيفن أوبراين من دخول تعز يعد جريمة في القوانين الدولية».



وأضاف «حان الوقت للأمم المتحدة للضغط على الميليشيات على أعلى المستويات»، مؤكدا أن الميليشيات تحاول جاهدة التغطية والتستر على الجرائم التي تقوم بها في تعز من قصف للإحياء السكنية وتهجير للسكان وحصار المدينة، لافتا إلى ان منع دخول أوبراين يعد تحديا واستهتارا بكافة القوانين والدولية والإنسانية ويثبت للعالم أن الميليشيات لا تحترم المواثيق والقوانين الدولية.