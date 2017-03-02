أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام و15 عاما على ستة أشخاص مؤيدين لتنظيم داعش او مرتبطين به بعد ادانتهم بالترويج والتخطيط لعمليات ارهابية داخل المملكة، حسبما افاد مصدر رسمي اردني.



وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» حكمت المحكمة في القضية الأولى على شخصين بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وآخر بالسجن ثمانية اعوام بعد ادانتهم بالتخطيط لاستهداف الشرطة والمخابرات.



وبحسب لائحة الاتهام، «اتفق الإرهابيان الأول والثاني على استهداف مبنى الشرطة السياحية في الجبيهة وإطلاق النار على مرتاديه بواسطة اسلحة قناصة بتمويل من تنظيم داعش الارهابي، بالإضافة الى استهداف مبنى دائرة المخابرات العامة بواسطة صواريخ يقومون بتصنيعها بعد ان تم تزويدهم من قبل التنظيم بطريقة صناعتها».



وأضافت اللائحة ان «الإرهابيين أقدما على معاينة مواقع خاصة بالدائرة ورصدوا وراقبوا المداخل والحراسات لرسم خطة الهجوم إلا ان الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وتم القبض عليهما».



وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على متهمين بالأشغال الشاقة 15 عاما بعد ادانتهما بالتخطيط لعمليات قتل لحساب تنظيم داعش.

وبحسب لائحة الاتهام «التحق الأول بالعصابة في سورية وتواصل مع الإرهابي الآخر في الاردن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحثه على القيام بعمل عسكري في الاردن لصالح التنظيم يقوم خلاله بقتل اردنيين من الديانة المسيحية وقتل عدد من سكان الحي الذي يقطن به ممن لا يرتادون المسجد لأداء الصلاة».



وأوضحت اللائحة ان المتهم الاول طلب من المتهم الثاني ان «يتم القتل بواسطة اسلحة نارية يمولها التنظيم من خلال حوالة مالية لذلك، حيث اقدم المجرم على رصد ومتابعة عدد من الاردنيين من الديانة المسيحية وآخرين من القاطنين في الحي الذي يقيم به، إلا ان الأجهزة الأمنية كانت متابعة لهم وألقت القبض عليهم».



وفي القضية الثالثة، حكمت المحكمة على متهم آخر بالأشغال الشاقة لمدة ثمانية اعوام بعد ان «ثبت للمحكمة ان المتهم من المؤيدين لداعش، وبادر للترويج للتنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وحشد المؤيدين للانضمام للتنظيم، متبنيا فكرة اقامة دولة الخلافة، إلا ان الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه».



وبدأ الأردن اعتبارا من مطلع العام الحالي بتشديد العقوبات التي يفرضها على المروجين لأفكار داعش او الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم.



وشدد الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سورية واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى جارته الشمالية للقتال هناك.



وعقب سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة في سورية والعراق، شددت السلطات الأردنية اجراءاتها الأمنية ضد «الفكر المتطرف» كجزء من حملتها ضد التنظيم الذي باتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.