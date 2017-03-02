قالت مصادر ملاحية ان ضخ النفط من حقول كركوك بالعراققد استئنف بعد توقف وجيز

وكانت مصادر من قوات الأمن الكردية ومسؤولون تنفيذيون بقطاع النفط قالوا إن ضخ الخام توقف من حقول كركوك بشمال العراق اليوم الخميس بعد نشر قوات كردية في المنطقة للبحث عن متفجرات يتردد أن داعش زرعها.

وأضاف :" أن سيطرة القوات الكردية على منشأة نفطية جاءت لتوجيه رسالة إلى الحكومة العراقية لبناء مصفاة" .

وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة نفط الشمال التي تديرها الدولة "أصدروا أمرا بإغلاق محطة الضخ لأسباب أمنية مما أدى إلى توقف صادرات نفط كركوك إلى تركيا."







