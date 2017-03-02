أعلن نادي سيلتك الاسكتلندي اليوم الخميس عن وفاة "أسد لشبونة" تومي جيميل نجم منتخب اسكتلندا سابقا عن 73 عاما

بعد صراع طويل مع المرض.

وسجل جيميل هدف التعادل لسيلتك خلال المباراة التي فاز فيها على إنتر ميلان الإيطالي 2 1/ في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1967 في لشبونة وسجل بعدها ستيفي تشالمرز هدف الفوز للفريق مستغلا تمريرة جيميل، ليصبح سيلتك أول نادي بريطاني يتوج باللقب الأوروبي .

وذكر سيلتك في بيان له اليوم الخميس "كل أسرة سيلتك تنعي رحيله، وكل شخص مرتبط بالنادي يقدم تعاطفه وصلواته لعائلته وزملائه الأسود، وأصدقاءه".