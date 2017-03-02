قالت قوات متحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا اليوم الخميس إنها وافقت على تسليم قرى على خط التماس مع قوات المعارضة المدعومة من تركيا للحكومة السورية بموجب اتفاق مع روسيا.

وتقع القرى غربي مدينة منبج وكانت محورا للقتال في الأيام الأخيرة بين قوات المعارضة المدعومة من تركيا من ناحية ومجلس منبج العسكري المتحالف مع الولايات المتحدة من ناحية أخرى.



وقال مكتب مجلس منبج الإعلامي في بيان "اتفقنا مع الجانب الروسي على تسليم القرى الواقعة على خط التماس مع درع الفرات والمحاذية لمنطقة الباب في الجبهة الغربية لمنبج لقوات حرس الحدود التابعة للدولة السورية التي ستقوم بمهام حماية الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة الجيش التركي ودرع الفرات.