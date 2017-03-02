تسلمت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب رسالة خطية من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال سفير دولة الكويت لدى استراليا نجيب البدر في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان الرسالة التي نقلها للوزيرة بيشوب تضمنت تأكيدا على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات.
واضاف انه استعرض مع الوزيرة الاسترالية العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.
وقال ان الوزيرة بيشوب اشادت خلال اللقاء بعمق العلاقات الاسترالية - الكويتية مؤكدة حرص استراليا على تعزيز التعاون والتنسيق في العديد من المسائل الثنائية والاقليمية والدولية.