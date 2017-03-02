قال مسؤول حكومي محلي وأحد كبار السن من سكان قرية كورام الباكستانية إن ضربة جوية يعتقد أنها بطائرة أمريكية بدون طيار قتلت رجلين من سكان القرية المتاخمة للحدود الأفغانية اليوم الخميس.

وأصاب صاروخ رجلين كانا على متن دراجة نارية في كورام التي تقع وسط مناطق قبلية تغيب فيها سلطة القانون في شمال باكستان ويعتقد أنها موطن للعناصر المتشددة المنتمية لحركة طالبان -سواء في أفغانستان أو باكستان- ولتنظيم القاعدة.

وقال المسؤول إنه لم يتضح بعد المستهدف من هذه الضربة.

وقال حاجي زمين حسين أحد كبار السن في المنطقة "إن صاروخا سقط على الدراجة النارية التي احترقت ثم انفجرت.