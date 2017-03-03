عين الرئيس السوداني عمر البشير نائبه الأول رئيسا للوزراء، في خطوة هي الاولى من نوعها هو الأول منذ إلغاء هذا المنصب بعيد وصول البشير للسلطة عام 1989.



وصادق حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، على تعيين بكري حسن صالح رئيسا للحكومة.



وقال نائب رئيس الحزب إبراهيم محمود للصحافيين إن بكري، أدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، مشيرا إلى أنه سيحتفظ بمنصبه الحالي نائبا أول لرئيس الجمهورية.



يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي، أجاز البرلمان السوداني تعديلا دستوريا يستحدث منصب رئيس وزراء يعينه الرئيس، ويكون «مسؤولا عن السلطة التنفيذية»، لكن التعديل أبقى حق تشكيل الحكومة وإعفاء وزراء بيد رئيس الدولة.