أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، امس، مرسوما سلطانيا يقضي بتعيين أسعــد بــن طارق بـــن تيمـــور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلا خاصا له.

وجاء في المرسوم السلطاني الذي أوردته وكالة الانباء العمانية «أونا» انه «يعين سمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلا خاصا لجلالة السلطان». وأوضح المرسوم أن هذا التعيين أتى «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».

ويعد أسعد (63 عاما) هو ثاني نائب لرئيس الوزراء (وهو المنصب الذي تولاه السلطان قابوس بنفسه)، بعد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

وتخرج أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا وعمل في الجيش العماني قائدا لسلاح المدرعات وحصل على رتبة عميد، وهو الممثل الشخصي للسلطان قابوس منذ عام 2002.

وكلف بالعديد من المهام نيابة عن السلطان قابوس منها تمثيل سلطنة عمان في العديد من المحافل والمؤتمرات، واستقبال الوزراء والسفراء والشخصيات المهمة التي تزور السلطنة وتسليم رسائل رسمية بالنيابة عن السلطان.