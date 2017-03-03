عدن ـ إياد احمد ووكالات

نفذت القوات الأميركية امس أول عملية إنزال جوي لها في بلدة موجان على ساحل البحر العربي شرقي محافظة أبين، جنوبي اليمن، والثانية لها عقب عملية الانزال التي تمت نهاية يناير الماضي، في محافظة البيضاء، وذلك منذ تولي الرئيس دونالد ترامب سدة الحكم في بلاده.

وقال سكان محليون إن طائرة مروحية نفذت عملية الإنزال واشتبكت مع بعض المسلحين في المنطقة.



وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية، أنه بالتزامن مع الاشتباكات قصفت طائرة مقاتلة (لم يحدد تبعيتها) مواقع في البلدة، التي تقول مصادر أمنية وعسكرية إن تنظيم القاعدة يقيم معسكرات فيها لأتباعه.

وأشار إلى أنه فور عملية القصف التي استهدفت بعض المواقع في بلدة موجان، أخذت المروحية، الجنود الذين تم انزالهم في وقت سابق.

من جهة أخرى، قتل 7 اشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة في غارات مكثفة نفذتها طائرات اميركية من دون طيار.

وقال مسؤول امني في محافظة شبوة لوكالة «فرانس برس» ان اربعة مسلحين قتلوا في غارة اميركية استهدفت عند الفجر منزل عضو في القاعدة في وادي يشبم في مديرية الصعيد في شبوة.



وفي قيفة بمحافظة البيضاء وسط اليمن، قتل ثلاثة مسلحين يشتبه ايضا بانتمائهم الى التنظيم المتطرف.



كما استهدفت غارات اخرى مسلحين في منطقة الصومعة في المحافظة ذاتها.

في غضون ذلك وفي محافظة صعدة، واصلت طائرات التحالف غاراتها على مواقع للميليشيات في مناطق متفرقة من المحافظة وتمكنت من تدمير مخزن صواريخ سري بالتزامن مع تواصل المواجهات العنيفة والقصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين قوات التحالف من جهة وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» ان مدفعية التحالف قصفت تحركات للميليشيات في مناطق رازح والظاهر وقبالة الطوال، ومناطق حدودية محاذية لمدينة الربوعة بعسير ردا على قصف مدفعي ليلي للميليشيات على مناطق جنوب السعودية.

وأكدت المصادر أن الطائرات استهدفت منطقة الحمزات بمحافظة صعدة لليوم الثاني على التوالي ودمرت مخازن سرية للصواريخ والأسلحة أغلبها إيرانية الصنع.

وفي السياق، جددت طائرات التحالف العربي غاراتها العنيفة والمتواصلة على عدد من مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي وصالح بالعاصمة صنعاء.



في غضون ذلك، قتل وجرح عشرات المسلحين من ميليشيات الحوثي وصالح في معارك عنيفة ومتواصلة بمحافظات الجوف وحجة وصعدة وتعز وعلى الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

وقالت مصادر ميدانية متعددة لـ «الأنباء» ان قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تصدت لهجوم عنيف وغير مسبوق للميليشيات على جبهتي مزوية وحام بمديرية المتون محافظة الجوف في محاولة للسيطرة على مواقع للشرعية، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من صد الهجوم وتكبيد الميليشيات عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات ميدانية، ولاذ من تبقى من المتمردين بالفرار تاركين جثث قتلاهم وجرحاهم في مواقع الاشتباكات، فيما قتل ثمانية من أفراد الجيش والمقاومة بينهم قائد الكتيبة في جبهة حام احمد الشوكاني وأركان الكتيبة، مشيرة إلى أن الشرعية غنمت كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة تركتها الميليشيات قبل فرارها.