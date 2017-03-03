كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» النقاب عن مطالبة مجموعة من المؤسسات الحقوقية الدولية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بوضع جيش الاحتلال الإسرائيلي على القائمة السوداء، التي تنتهك حقوق الطفل في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة، لتنفيذه جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، ما يمهد مستقبلا لإجراء محاكمات لضباط وأفراد جيش الاحتلال، في حال تمت إضافته لهذه القائمة.

وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إلحاق الضرر بالأطفال خلال فترات النزاع المسلح، الذي ينشر في شهري مايو ويونيو من كل عام، هو الذي يحدد الجهات التي ستدرج على القائمة السوداء.

وتشمل هذه القائمة السوداء عددا من البلدان والجماعات المسلحة المسؤولة عن استمرار الضرر بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي لاحقا لطلبها فرض العقوبات ضد إسرائيل.

وسبق ان طالبت مندوبة الجزائر في الأمم المتحدة ليلى زريقي قبل عامين بأن تشمل القائمة السوداء الجيش الإسرائيلي، إلا أن ضغط واشنطن منع ذلك وتم رفض الطلب الجزائري من قبل المنظمة الدولية، وذلك بسبب تحذير اميركا من أن محاولة إدخال الجيش الإسرائيلي للقائمة سيزيد من «تعنت الفلسطينيين وطلبهم محاسبتها في المنظمات الدولية»، حيث قرر الأمين العام السابق بان كي مون حينها عدم إضافة جيش الاحتلال إلى القائمة استجابة للموقف الأميركي.